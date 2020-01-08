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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek. Çavuşoğlu ABD üslerine yapılan saldırının ardından, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.

Çavuşoğlu, Zarif'le görüştü

Çavuşoğlu ABD üslerine yapılan saldırının ardından, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

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Kaynak: AA

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