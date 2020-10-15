Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve Terter'de cenaze törenine yönelik saldırısı konularını görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le de telefonda görüştü.
Kaynak: AA