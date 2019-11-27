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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 kutuda tutulmak için alınmadı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 kutuda tutulmak için alınmadı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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