Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Rubio ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Taraflar ayrıca, Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair yürütülen müzakereler ve Rusya-Ukrayna savaşının seyri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA