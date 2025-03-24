Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’ye gidiyor! Türkiye-ABD ilişkileri görüşülecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Trump yönetimi döneminden bu yana yapılan ilk ikili ziyaret olacak. Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemdeki devlet başkanları düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları üzerinde durulması bekleniyor. Ayrıca, Ukrayna, Filistin ve Suriye’deki gelişmeler gibi bölgesel meseleler ve iki ülkenin bu konularda iş birliği imkanları ele alınacak.

Terör unsurlarıyla mücadele gündeme gelecek

Fidan’ın Washington’da yapacağı görüşmelerde Türkiye’nin bölgesel meselelerdeki görüşlerini paylaşması bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı ve bütünlüğüne verdiği desteği vurgulaması, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’nin insani yardımlar ve yeniden inşa alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediği ifade edilecek. DEAŞ’la mücadele, kampların güvenli yönetimi, PKK/YPG başta olmak üzere, FETÖ gibi terör unsurlarıyla mücadelenin önemi de gündeme gelecek.

Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için gösterdiği diplomatik çabaları yineleyecek ve ABD’nin öncülüğünde devam eden ateşkes girişimlerine destek vereceğini belirtecek. Ayrıca, Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için ABD’nin İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini vurgulayacak.

Ticaret hacminin artması için önemli bir fırsat

Bakan Fidan’ın görüşmelerinde, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecinin ele alınması gerektiği de ifade edilecek. Ayrıca, savunma sanayiindeki tedarik engellerinin ortadan kaldırılması ve bu alandaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği de gündemdeki konular arasında olacak. Bu adımların ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için önemli bir fırsat sunduğu öngörülüyor.