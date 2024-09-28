Dışişleri Bakanı Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabında, Bakan Fidan'ın 79. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını bildirdi. Toplantıya Fidan'ın yanı sıra Astana Süreci'nin garantörleri İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

Toplantıda, Suriye'de güvenlik, siyasi ve insani durum ele alınırken, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının Suriye'de ilave şiddet sarmalına yol açmasının engellenmesi için itidal çağrısı yapıldı. İdlib de dahil olmak üzere sahada sükunetin muhafaza edilmesinin önemi ve bölücü terör örgütünün mevcut durumdan istifade etme teşebbüslerinin önünün alınması gerekliliği üzerinde durulan toplantıda, siyasi sürecin canlandırılmasına destek verildi.

Suriye’de barış ve istikrar...

Dışişleri Bakanı Fidan ise Türkiye’nin Suriye’de siyasi sürecin canlandırılmasına yönelik desteğini yinelerken, Astana Süreci’nin Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasındaki öneminin altını çizdi. Terör tehdidine ve DEAŞ’ın Suriye’deki saldırılarını artırmakta olduğuna dikkati çeken Fidan, Suriye'deki ihtilafın çözümünde BM'nin öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı.