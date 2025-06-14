Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbeycan ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla görüştü. Görüşmelerde İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı da ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile yaptığı görüşmelerde İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.