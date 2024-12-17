Dışişleri Bakanı Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İçin Kahire'ye Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Aralık 2024 tarihinde Kahire’de gerçekleştirilecek olan D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 21. Toplantısı’na katılmak üzere Mısır’a gidiyor. Toplantı, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel konuları ve D-8 Teşkilatı’nın geleceğini ele almak amacıyla düzenleniyor.

Bakan Fidan, toplantıda özellikle İsrail’in Filistin’deki soykırım benzeri saldırılarının ve bölgedeki savaşın bir çatışmaya dönüşmemesi için acil ateşkes talebinde bulunacak. Ayrıca, iki devletli çözüm sürecinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizecek.

Bakan Fidan’ın gündeminde şu başlıklar yer alacak:

* Gazze ve Filistin için çözüm çağrısı: Fidan, Filistin halkının yaşamını savunarak, Gazze'ye yönelik acil insani yardımın sağlanması ve BM'nin Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'nın desteklenmesinin önemini vurgulayacak.

* Uluslararası baskı: İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğine dikkat çekecek.

* Genç nüfus için destek: D-8 ülkelerinin genç nüfusuna yönelik istihdam yaratacak KOBİ desteklerinin artırılması gerektiğini ifade edecek.

* D-8 üyeleri arasında ticaret: Tercihli Ticaret Anlaşması’nın tam uygulanmasının önemine değinecek.

* Gazze ve Lübnan’ın yeniden imarı: Fidan, bölgedeki yeniden inşa çabalarına uluslararası destek sağlanmasının önemini de belirtecek.