Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio'dan Gazze görüşmesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış çabaları ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın sağlanması sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ateşkesin sağlanması yönündeki çabalar gündeme geldi. Bakan Fidan, bölgede insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki gelişmeler ile ikili ilişkiler de görüşmede ele alınan diğer başlıklar arasında yer aldı.