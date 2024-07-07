Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, İngiltere'de İşçi Partisi'nin seçimden ezici bir zaferle ayrılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Lammy'e başarılar diledi.
İHA'da yer alan habere göre, görüşmede ayrıca, Bakan Fidan ve İngiliz mevkidaşı arasında iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.