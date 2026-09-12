Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı, Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA