Dışişleri Bakanı Fidan, 'müdahale ederiz' diyerek Suriye için 'kırmızı çizgi'yi çekti!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Diplomasiye açık olduklarını belirten Fidan, ancak şiddet yoluyla bölünmeye gidilmesini milli güvenliğe tehdit olarak algılayacaklarını ve bu durumda müdahale edileceğini vurguladı.

Gazetecilerin Suriye’deki son çatışmalarla ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, toplumsal ve siyasi entegrasyonun önemine dikkat çekerek, “Zaman entegre olma zamanıdır. Zaman herkesin kendi kimliğini, inancını muhafaza ederek hayata tutunma zamanıdır” dedi.

Tarihin eski ideolojik kalıplarına dönmenin artık mümkün olmadığını ifade eden Fidan, “18. ve 19. yüzyılda oluşmaya başlamış, çok kan dökülmüş fikirlerin bu topraklarda hala egemen güçlerce kullanılmasına artık son verilmesi gerekir” dedi.

"Bölmeyi ve istikrarsızlaştırmayı tehdit algılar, müdahale ederiz"

Fidan açıklamasında şu uyarılarda bulundu:

“Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik harekete geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Talepleriniz varsa yapın, biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım.”

Fidan’ın sözleri, Suriye’deki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye’nin bölünmeye karşı sıfır tolerans politikasını bir kez daha teyit etmiş oldu.