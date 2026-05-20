Dışişleri Bakanı Fidan, NATO toplantısı için İsveç'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs'ta İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın katılacağı toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, İttifakın birliği, transatlantik işbirliği, savunma sanayisinin güçlendirilerek üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların etraflıca ele alınması öngörülüyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İran bağlamındaki gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliği bakımından yansımaları ve küresel güvenlik ortamına etkilerinin, "İttifak'ın Güney'e yönelik politikalarının" ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmelerin de toplantıda tartışılması bekleniyor.

Toplantı, 21 Mayıs'ta Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas'ın katılacağı NATO-Ukrayna Konseyi (NUK) formatındaki gayriresmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak.

Bakan Fidan, akşam yemeğinde Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin sürdürmekte olduğu diplomatik çabalara değinecek.

NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumla devam edecek.

Fidan, bu oturumda, toplantının NATO Ankara Zirvesi öncesindeki son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı olması sebebiyle müttefiklere Zirve hazırlıkları konusunda bilgilendirmede bulunacak.

Türkiye'nin Zirve'ye yönelik beklentilerini paylaşacak Fidan, Ankara Zirvesi'nin NATO'nun birlik ve bütünlüğünün teyit edildiği üst düzeyli bir etkinlik olması için ortaya koydukları gayretleri anlatacak.

Fidan, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı ve transatlantik bağın korunması hususlarında Türkiye'nin değerlendirmelerini aktaracak.

Türkiye'nin NATO'ya katkıları hakkında bilgi vererek savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü konusunda Türkiye'nin örnek uygulamalarını dile getirecek Fidan, bu kapsamda transatlantik savunma sanayisi işbirliğinin İttifak içinde herhangi bir kısıtlama olmadan geliştirilmesi gerektiğini vurgulayacak.

Fidan, bütün istikametlerden yönelen her türlü tehdide mukabele edilmesini teminen "360 derece güvenlik yaklaşımının" öneminin altını çizerek bu kapsamda, İttifak'ın güney komşuluk bölgesiyle angajmanının geliştirilmesinin ve terörle mücadelenin ilerletilmesinin elzem olduğunu kaydedecek.