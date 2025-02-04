Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma ihtimali endişe verici

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konulardaki iş birliği vurgulandı.

"Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor"

Bakan Fidan, bölgede yaşanan krizlerin yerel aktörler tarafından çözülmesi gerektiğini belirterek, dış müdahalelerin bölgeye istikrar getirmediğini ifade etti. Filistin meselesine değinen Fidan, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Hamas ile Doha’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi veren Fidan, "Hamas tarafı ateşkes anlaşmasının gereklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor. Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda belirsizlik var. Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. İsrail’in de artık barışa ve huzura ihtiyacı var" dedi.

"Türkiye, barış için insani bir rol üstleniyor"

Filistinli esirlerin serbest bırakılması sürecine de değinen Fidan, 15 Filistinlinin hapishaneden çıkarıldıktan sonra Türkiye’ye geldiğini açıkladı. Fidan, "Bu kardeşlerimizin Filistin topraklarında kalmaması konusunda mutabık kalındı ve Türkiye bu süreçte insani bir rol üstlenerek onları kabul etti. Ancak bu iyi niyetli adımların Türkiye aleyhine propaganda malzemesi olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

ABD'nin filistinlileri Gazze’den çıkarma planına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze’den çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesi önerisine tepki gösteren Fidan, bunun bölgesel barışa zarar vereceğini söyledi. "Bu tür projeler, gelecek nesillere savaş ve istikrarsızlık bırakır. Tarih bu yöntemin başarısız olduğunu defalarca gösterdi" ifadelerini kullanan Fidan, uluslararası toplumun bu tür politikalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, bölgedeki barış çabalarına destek vermeye devam edeceklerini ve Türkiye’nin her zaman Filistin halkının haklarını savunacağını vurguladı.