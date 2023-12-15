Dışişleri Bakanı Fidan Oslo'da görüşmeler yaptı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ziyarete Temas Grubu üyelerinden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha katıldı. Toplantıya Fidan'ın yanı sıra Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg ve Norveç dışişleri bakanları ile Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara iştirak etti.

Toplantıda Gazze'de derhal ve tam ateşkes ile sivillerin korunmasının sağlanması ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne acil insani yardım girişinin engellenmemesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki uluslararası hukukun tüm ihlallerinden İsrail'in işgalini sorumlu tutmanın önemine dikkati çeken Temas Grubu, 1967 çizgisinde bir Filistin devletinin kurulması için ciddi siyasi koşulların yaratılmasının önemini vurguladı.

Geleneksel olarak kriz bölgelerine en çok insani yardım sağlayan ülkeler arasında yer alan İskandinav ülkeleri, Benelüks ülkeleriyle birlikte uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk konularında etkin bir konuma sahip.

Ziyaret, AB içinde Filistin'i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak bakımından önemli

Ziyaret, Gazze'de ateşkes çağrısı yapamayan Avrupa Birliği (AB) içinde Filistin'i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak bakımından da önem taşıyor.

Temas edilen ülkelerden Danimarka, Finlandiya ve İsveç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ekimde yapılan oylamada Filistin’i desteklemezken BM'de 12 Aralık Salı günü yapılan oylamada ise ateşkes lehinde oy kullandı.

Temas Grubu'nun gerçekleştirdiği görüşme, söz konusu ülkelerin tutumunu sürekli hale getirmek bakımından önem arz ederken salı yapılan oylamada çekimser oyu kullanan Hollanda'ya Gazze konusundaki hassasiyetinin aktarılması bakımından da yararlı oldu.

Söz konusu ülkelerin bazılarında İslam karşıtı eylemlerde artış gözlenirken yapılan görüşmeler, aşırıcı gruplarla mücadele ve toplumlararası barış mesajının yinelenmesi bakımından önemli oldu.

Gazze'ye duyarlılık artarken İsrail’in uyguladığı zulümle arasına mesafe koymayan ülkeler yalnızlaşıyor

İskandinav ve Benelüks ülkelerinin Temas Grubu'yla diyalog arayışında olması, Gazze ve Filistin'de yaşanan zulme yönelik duyarlılığın Batı Avrupa'da arttığına işaret ediyor.

Bununla birlikte, Temas Grubu'nun, barış, adalet ve kalıcı çözüm vurgusu yaparak tam ateşkes ve barış sürecinin başlaması yönündeki çağrısı, sorunun bir an önce çözülmesine dair beklentinin dünyada giderek daha fazla yankı bulmasına imkan tanıdı.

Temas Grubu artık sadece İİT ve Arap Birliğini temsil etmiyor, dünya kamuoyunun çoğunluğunun sahiplendiği tutumu muhataplarına aktarıyor.

Gazze'de yaşanan durumu bütün açıklığıyla muhataplarının ve kanaat önderlerinin dikkatine getiren Temas Grubu, İsrail'i sorgusuz biçimde destekleyen ülkelerin tutumlarını değiştirmeleri için baskı yaratıyor, bu çabalar sonucu İsrail’in uyguladığı zulümle arasına mesafe koymayan ülkeler yalnızlaşıyor.

Temas Grubu'nun önceki görüşmeleri

Temas Grubu, son 4 haftada sırasıyla Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona, New York, Washington, Ottava ve Cenevre'de görüşmelerde bulundu.

Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Barselona'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ottava'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Cenevre'de BM Ajanslarının yetkilileriyle görüşüldü.

Grup, 27 Kasım'da Barselona'da Gazze konulu Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katılırken 29 Kasım'da da New York'ta Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı, dışişleri bakanı seviyesinde toplanan BM Güvenlik Konseyi oturumuna katıldı.