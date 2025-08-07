Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye olarak Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğiz

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen 9 ayda 3. kez Şam'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, her ziyaretinde Suriye'nin birçok alanda gösterdiği ilerlemeyi bizzat müşahede ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede Suriye'nin yanında

Fidan, Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktararak "Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye hükümetine gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık." değerlendirmesini yapan Fidan, görüşmelerde, İsrail’in Suriye’yi "hedef alan faaliyetlerinin" de ele alındığını belirtti.

Fidan, Suriye halkının, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istediği mesajını vererek Suriye hükümetinin, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele ettiğini kaydetti.

Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun önemli bir destek sağladığını vurgulayan Fidan, "İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi.