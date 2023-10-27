Dışişleri Bakanı Fidan: Ya büyük bir savaş ya da büyük bir barış çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidanın konuşmalarından satır araları:

Bi hiçbir zaman zulme ortak olmadık, burada da zulme ortak olmayacağız. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere İsrial'den isteğimiz barış çağrımıza kulak vermesidir. Gazze'de bütün insanlık bir ayrımda. Ya büyük bir savaş ya da büyük bir barış çıkacak. Türkiye'nin amacı her zaman olduğu gibi barıştır.

Kanaatimiz İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, haklarını göz ardı etmek, baskı ve zulüm uygulamak, İsrail'e barış getirmedi, getirmeyecek. Biz Türkiye olarak sorunun tüm taraflarına sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Krizin yayılmasını önlememiz lazım aksi takdirde küresel düzeyde çok daha büyük sorunlara tanıklık edebiliriz.

"Türkiye olarak çabalarımızı yapıcı anlayışla sürdüreceğiz"

Bu konuda herkes sorumluluk almalı ve somut adımlar atmalıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi, Müslüman ülkelerin aktif rol üstlenmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak çabalarımızı yapıcı anlayışla sürdüreceğiz. Sayın Rasmussen'e de ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.

Rasmussen'in konuşmaslarından satır araları:

Kuran-ı Kerim'in Danimarka'da yakılması ile ilgili yasal mevzuatta yakın işbirliği içinde çalıştık.

Gerçekleştirdiğimiz toplantı son derece yararlıydı. Aynı zamanda çok da bilgilendirici bir toplantıydı.

Her zaman bakış açılarımız her konuda örtüşmese de ikna olduğumuz bir husus ikili ilişkilerimizin daha da gelişeceği.

"Türkiye dünya politikasında OrtaDoğu politikasında önemli bir role sahip"

Şu aşamada çok daha diyalogun gerektirdiği bir noktadayız. Türkiye dünya politikasında OrtaDoğu politikasında önemli bir role sahip. Gazze'deki durum hepimizi endişelendiren bir durum. Danimarka hükümeti Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyor, desteklememiz mümkün değil. Hamas'ın terör örgütü olduğunu buradan bir kez daha söylüyorum. Dediğim gibi her konuda fikirlerimiz örtüşmüyo. Ancak insani koridorlar ve barış süreci konusunda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Biz gerçekten bu durumdan çok endişeliyiz. Bu noktada insani yardımımızı geçtiğimiz hafta itibariyle artırdık. AB'nin insani desteği 3 katına çıkarması da çok önemli.

Türkiye son derece önemli bir ortak ve son derece önemli bir rol oynayabilir.

İsveç'in NATO başvurusunu da görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım protokolünü göndermesi bizi de memnun eden bir adım. İsveç bildiğiniz gibi komşu ülkemiz ve NATO'ya katılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.