Dışişleri Bakanı Fidan yarın Cenevre'ye gidiyor! Gündemde Kıbrıs meselesi var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısına katılacak.

Kıbrıs meselesinde gelecek dönem konuşulacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda Kıbrıs meselesinin geleceğine dair görüş alışverişi yapılacak. Ancak bu görüşme, “geçmiş müzakere süreçlerinin devamı” ya da “yeni bir müzakerenin başlangıcı” olarak değerlendirilmemekte.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde düzenlenecek toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de katılacak.