Dışişleri Bakanı Fidan yarın Fransa'ya gidecek! Gündem yoğun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, temasları kapsamında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné Barrot ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa’nın güvenlik mimarisi, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye gibi önemli bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

İkili ilişkilerde olumlu gündem vurgusu

Bakan Fidan’ın görüşmelerde Fransa ile ilişkilerde olumlu gündemin ön plana çıkarılmasına önem verdiğini ifade etmesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasını desteklediğini dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim gibi alanlarda iş birliklerinin derinleştirilmesi de gündeme gelecek.

Fransa'da yaşayan Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, ırkçılık ve aşırılık akımlarına karşı kararlı bir tutum sergilenmesi konusundaki beklentilerin de Bakan Fidan tarafından muhatabına iletilmesi öngörülüyor.

Savunma sanayii ve terörle mücadele mesajları

Fidan’ın, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik beklentileri ile bu alanda uygulanan ihracat kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki Türkiye'nin görüşlerini aktarması bekleniyor. Ayrıca terörle mücadelede kararlı ve samimi iş birliğinin önemine de dikkat çekilmesi planlanıyor.

Avrupa güvenliği ve Türkiye’nin rolü

Fidan’ın Türkiye-AB ilişkilerinin bazı Avrupa ülkelerinde iç siyasi malzeme haline getirilmeden stratejik bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor. Bu bağlamda, AB sürecinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve Fransa’nın bu süreçte daha yapıcı bir rol üstlenmesi yönündeki beklentiler de gündeme getirilecek.

Bakan Fidan’ın Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi içinde Türkiye’nin oynadığı kritik rolü hatırlatması ve bu doğrultuda daha güçlü bir eşgüdüm çağrısı yapması bekleniyor. Ayrıca, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için Türkiye’nin her türlü katkıya açık olduğunu ifade etmesi, müttefik ülkelerle bu yönde iş birliği çağrısı yapması planlanıyor.

Suriye ve Gazze başlıkları öne çıkıyor

Fidan’ın Paris temaslarında Suriye konusuna da geniş yer ayırması bekleniyor. Görüşmelerde, PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığına son verilmesi ve DEAŞ’a karşı mücadelede uluslararası desteğin sürdürülmesi yönündeki Türkiye’nin beklentileri dile getirilecek. Aynı zamanda, Suriye’de yeni yönetimle temasların artırılması ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ülkenin istikrarı açısından kritik olduğu vurgulanacak.

Gazze’deki gelişmeler de gündemin önemli başlıkları arasında. İsrail'in bölgede istikrarı tehdit eden eylemleri ve Gazze'de devam eden sivil kayıplar çerçevesinde, Bakan Fidan'ın uluslararası topluma “harekete geçme” çağrısı yapması bekleniyor. Fidan’ın bu konuda “insanlık suçlarına karşı sessizlik sona ermeli” mesajı vereceği öngörülüyor.