Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın BAE’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan’ın temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki insani kriz, Suriye’deki gelişmeler ve diğer bölgesel konuların ele alınması planlanıyor.

İnsani yardım çağrısı

Görüşmelerde Bakan Fidan’ın, Gazze’de derinleşen insani dram karşısında bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulaması, insani yardımların ise kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin tesisi için İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğine işaret etmesi öngörülüyor. Türkiye’nin, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduğu yönündeki tutumunu yineleyeceği de aktarıldı.

Suriye bağlamında ise Bakan Fidan’ın, İsrail’in bu ülkenin topraklarına yönelik devam eden saldırıları konusunda uluslararası topluma caydırıcı adımlar atma çağrısı yapması bekleniyor. Türkiye’nin Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği konusundaki kararlı tutumunu da vurgulaması öngörülüyor.

En son Aralık 2024'te gitmişti

Bununla birlikte Fidan’ın, Suriye halkının yaşam şartlarını zorlaştıran ve kalkınma sürecini sekteye uğratan yaptırımların kaldırılması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Türkiye ve BAE’nin bölgesel barış ve istikrarı desteklemek amacıyla atabileceği ortak adımların da değerlendirileceği ifade ediliyor.

Bakan Fidan, BAE’ye en son 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.