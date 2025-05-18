Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Sırbistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan’a resmi bir ziyarette bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ziyaret kapsamında Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek.

Fidan, ayrıca Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin seyrinden duyulan memnuniyetin vurgulanması bekleniyor.

Diyaloğun açık tutulmasına dikkat çekilecek

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin Balkanlar’da barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemi dile getirerek, Bosna Hersek’teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekeceği bildirildi.

Görüşmelerde, bölgesel sınamalar karşısında dayanışma ve işbirliğinin artırılması gerektiğine de vurgu yapılması planlanıyor. Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesinin önemine işaret edecek.