Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı değerlendirmeler: YPG bizim ne istediğimizi biliyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın önde gelen televizyon kanallarından France 24'e özel bir röportaj verdi. Bakan Fidan, röportajında Suriye'deki gelişmeler, YPG/PKK'nin varlığı, Suriyelilerin dönüşü ve bölgedeki uluslararası aktörlerle iş birliği konularında önemli açıklamalar yaptı.

"YPG ne istediğimizi biliyor"

Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik olası askeri operasyonlarına dair bir soruya, "YPG bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyor. Biz, ülkemize yönelik herhangi bir tehdit görmek istemiyoruz. Mevcut tehditleri de potansiyel tehditleri de istemiyoruz. Gereken neyse yapılır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, YPG'nin Şam'daki yeni yönetimle bir çözüm bulması gerektiğini belirtti ve "YPG/PKK'nın arkasında artık Rusya, İran ve Esad rejimi yok" dedi.

"Şam'daki yeni yönetimle görüşeceğim"

Suriye'deki yeni yönetimle iş birliğine dikkat çeken Fidan, "Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum. Bu, hem bölgesel istikrar hem de ortak sorunların çözümü açısından kritik bir adım" değerlendirmesini yaptı. Bakan Fidan, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile ilgili bir soruya, örgütün son yıllarda terör faaliyeti içinde bulunmadığı ve DAEŞ'le mücadelede istihbarat paylaşımı konusunda önemli iş birlikleri yaptığını söyledi.

"Suriyelileri zorla geri döndüremeyiz"

Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Fidan, "Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmeleri için zemin hazırlıyoruz. Ancak bu zorla yapılacak bir şey değil" dedi. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde gönüllü geri dönüşlerde artış yaşanabileceğini belirtti.

"DEAŞ'la mücadele bahane olarak kullanılıyor"

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı hakkında eleştirilerde bulunan Fidan, "DEAŞ'la mücadele ifadesi hep bir bahane olarak kullanılıyor. Ne yazık ki, teröristleri hapiste tutmak için başka bir terör örgütü kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze ve İran-İsrail gerginliği

Gazze'deki ateşkes süreci ve İsrail-İran ilişkilerine de değinen Fidan, "Bugünlerde konuştuğum tüm aktörler daha iyimser. Ancak bu iyimserlik, gerçekçi bir temele mi dayanıyor, yakında göreceğiz" dedi. İsrail ile İran arasında bir savaş ihtimali konusunda ise endişeli olduğunu vurgulayan Fidan, "Böyle bir durumun kimseye faydası olmaz" şeklinde konuştu.