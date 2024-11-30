Dışişleri Bakanı: Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma nükleer savaş tehlikesi getirebilir

TRT'nin düzenlediği organizasyonda, 'Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek' başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Bakan Fidan, uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini ifade etti ve bu zorluklar anlamında dünyanın kritik jeopolitik bir dönemden geçtiğini fade etti.

Uuluslararası güvenlik mimarisinin her geçen gün biraz daha zayıfladığını ortaya koyan gelişmelerin tüm dünyada yaşandığını vurgulayan Bakan Fidan, Orta Doğu'da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkat çekti ve "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir" ifadesini kullandı.

Tekno politikaların uluslararası dengeyi etkilediğini söyleyeyen Fidan, yapay zekanın ve siber güvenlik sistemlerinin de tehdit algısını artırdığını kaydetti.