Dışişleri Bakanı: S-400 anlaşmasına bağlıyız

29 Mart 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Antalya'da düzenlediği ortak basın toplantısında S-400 anlaşmasına bağlı olduklarını yineledi.

"Rusya ile S-400'lerin teslimatı ne zaman yapılacak bunu konuşuyoruz. Rusya ile anlaşmaya bağlıyız, üçüncü bir ülkeye satmak gibi bir şey yok" diyen Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili tartışmaya ilişkin de, "Türkiye F-35 ortaklarından biridir, yükümlülüklerini yerine getirmiştir" dedi ve uçakların teslimatıyla ilgili ABD'den çelişkili ifadeler geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Rusya ile 2019-2020 yılını kapsayan istişareler planını imzaladık, sadece ticari ilişkileri değil bölgesel işbirliğimizi de güçlendiriyoruz; sadece Suriye ve belirli ülkeler kapsamında değil, Orta Asya Balkanlar dahil birçok alanda istişareler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Reuters