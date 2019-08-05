Dışişleri Bakanı 'Yeniden Asya' açılımını duyurdu

05 Ağustos 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen "11. Büyükelçiler Konferansı"nın açılışında konuştu. Doğu Akdeniz, ABD ile ilişkiler başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Yeniden Asya' açılımını da duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Asya’nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz. Amacımız eksen seçmek değildir. Asya ve Avrupa'yı birleştiren Türkiye eksenin ta kendisi" diye konuştu.

Konuşmasında Doğu Akdeniz' konusuna değinerek mesaj veren Çavuşoğlu, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle iş birliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.

ABD ile ilişkilere de değinen Bakan çavuşoğlu, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan konularda ABD'nin somut adım atması gerektiğini belirterek, "ABD'nin Suriye'de PKK, YPG ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.