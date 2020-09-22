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Dışişleri Bakanlığı: AB taraflı tutumundan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı: AB taraflı tutumundan vazgeçmeli
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket etmeli." denildi.

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