Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye kararını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların azaltılmasına yönelik kararına sosyal medya hesabından açıklama yaparak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Keçeli, şu açıklamaları yaptı:



ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz.



Bu çerçevede, Suriye’ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir.



Türkiye, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir.