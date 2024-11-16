Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz haritaları bizim için yok hükmünde

Avrupa Birliği'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmaları hakkında yazılı açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AB'nin söz konusu çalışmalarının yakından takip edildiğini, Ege ve Akdeniz'deki ülke haklarının korunması için gerekli uyarıların ilgili taraflara yapıldığını ve tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Açıklamada, "Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tek taraflı tasarruflar kabul edilemez

Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, "AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir" denildi.