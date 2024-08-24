Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki saldırıda hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi
Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nden yapılan açıklamada, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini bildirildi.
AA
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Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Mevcut bilgilere göre, Almanya’nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."