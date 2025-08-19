Dışişleri Bakanlığı: Fidan’a suikast iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın suikasta uğradığına yönelik sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hakan Fidan’ın sabah koşusunda suikasta uğradığına dair iddiaları yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi.