Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için girişimlerde bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesinde el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesinde el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık durumunun yakından izlendiğini bildirirken gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

"Vatandaşlarımızın aileleri bilgilendirilmekte"

Açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
