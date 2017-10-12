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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Irak'a gitti

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, Başbakan Yıldırım'ın olası Irak ziyaretine hazırlık için Irak'a gitti. Yıldırım'ın bu haftasonu Bağdat'a gitmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Irak'a gitti
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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım'ın olası Irak ziyaretine hazırlık için Irak'a gitti.

Başbakan Yıldırım'ın bu haftasonu Irak'ın Başkenti Bağdat'a gitmesi bekleniyor. Yıldırım'ın ziyareti sırasında IKBY'ye uygulanacak yaptırımlar ve Habur Sınır Kapısı'nın durumunun ele alınması bekleniyor.

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