Dışişleri Bakanlığı: Referandum yok hükmündedir

25 Eylül 2017

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bugün düzenlenecek referanduma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, referandumun sonuçları bakımından yok hükmünde olduğu belirtilerek, "Gerek uluslararası hukuk, gerek Irak Anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atan IKBY'nin bu sağduyudan uzak teşebbüsünün esefle karşılandığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, IKBY’nin referandum konusunda sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurguladığı, bu çerçevede, 22 Eylül'de düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY’ye karşı uygulanacak yaptırımları belirlediği hatırlatıldı.

Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmalarının önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IKBY liderliğinin, bundan sonraki süreçte sağduyulu bir çizgiye dönmesi ve kısa dönemli siyasi çıkarlar ve ütopik emeller peşinde koşmak yerine tüm Irak halkının uzun dönemli huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesi temel bir gerekliliktir.

Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz."

Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum başladı

Kaynak: AA