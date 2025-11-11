Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) yönelik eylemler sonucu yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Kasım'da düzenlenen Irak Temsilciler Meclisi seçimleri öncesinde Kerkük'te ITC'nin seçim afişlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırılar sonrasında yaşanan gelişmelerin, ITC yetkilileriyle koordineli şekilde yakından takip edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Yaşanan hadisede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesi yer aldı.

"Kerkük, Irak'ın küçük bir modeli"

Keçeli, Kerkük'ün toplumsal çeşitliliğiyle Irak'ın küçük bir modeli olduğuna dikkat çekerek, "Kerkük'ün huzur ve istikrarı, özellikle seçim döneminde daha da fazla önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin beklentisinin, Irak makamlarının Kerkük'teki tüm toplulukların huzur ve güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alması yönünde olduğunu ifade eden Keçeli, "Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.