Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Kerkük açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) yönelik provokatif eylemler sonucu yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, hadiselerin ITC yetkilileriyle koordineli şekilde yakından takip edildiğini belirterek, Kerkük'ün huzur ve istikrarının özellikle seçim döneminde büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin beklentisinin, Irak makamlarının tüm toplulukların güvenliğini sağlayacak adımları atması yönünde olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) yönelik eylemler sonucu yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Kasım'da düzenlenen Irak Temsilciler Meclisi seçimleri öncesinde Kerkük'te ITC'nin seçim afişlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırılar sonrasında yaşanan gelişmelerin, ITC yetkilileriyle koordineli şekilde yakından takip edildiğini belirtti.
Açıklamada, "Yaşanan hadisede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesi yer aldı.
"Kerkük, Irak'ın küçük bir modeli"
Keçeli, Kerkük'ün toplumsal çeşitliliğiyle Irak'ın küçük bir modeli olduğuna dikkat çekerek, "Kerkük'ün huzur ve istikrarı, özellikle seçim döneminde daha da fazla önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin beklentisinin, Irak makamlarının Kerkük'teki tüm toplulukların huzur ve güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alması yönünde olduğunu ifade eden Keçeli, "Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.