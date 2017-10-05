Dışişleri Bakanlığı: Tuttuklanan görevli bürokratik listede yok
Dışişlerinden yapılan açıklamada, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli Metin Topuz'un diplomatik listede adının olmadığı ifade edildi.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, çıkarıldığımehkemece tutuklandı.
Topuz'un firari eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatı olduğu iddia ediliyordu.
Dışişleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada Topuz'un diplomatik listede yer almadığı bildirildi.
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