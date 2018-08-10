Dışişleri Bakanlığından ABD'nin vergi kararına tepki

10 Ağustos 2018

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulamasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki iletisi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." ifadesini kullanan Aksoy, şunları kaydetti:

"ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla iş birliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir. Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir."

Aksoy, "Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu.

Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA