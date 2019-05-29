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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "(AB'nin Türkiye raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son "Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "(AB'nin Türkiye raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Raporda yer alan Türkiye AB'den uzaklaştığına ilişkin ifadeleri eleştiren Kaymakcı, "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

dış işleri bakanlığı