Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki yıldır devam eden saldırıların sona erdirilmesi temenni edilerek, varılan ateşkes anlaşmasının eksiksiz şekilde uygulanmasının beklendiği vurgulandı.

Türkiye insani yardımlarına devam edecek

Açıklamada, ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının hızla başlatılması gerektiği belirtilerek, Türkiye'nin yoğun şekilde insani yardımlarını sürdüreceği ifade edildi.

Orta Doğu'da kalıcı barışın, İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, müzakerelerde elde edilen ivmenin iki devletli çözüm sürecine katkı sağlamasının umulduğu kaydedildi.

Türkiye, ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarını takdir ettiğini belirterek, anlaşmanın uygulanma aşamalarında da katkı ve destek vermeye devam edeceğini bildirdi.