Dışişleri Bakanlığından Gergerlioğlu açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine dair TBMM'deki gelişmelerle ilgili bazı ülkelerin açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığının altı çizilerek "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir."

Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğu ve bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğu ifade edilen açıklamada, "Tutarsız ve iç işlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.