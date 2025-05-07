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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Asya'daki gerilime ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık gelişmeleri endişeyle takip ettiğini bildirirken, iki ülkeye sağduyu çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Asya'daki gerilime ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında giderek artan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Tarafları sağduyuya çağıran bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.

Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.

Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."

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Kaynak: HABER MERKEZİ