Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinde başlattığı kara harekatına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının "şiddetle kınandığı" belirtilerek, bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze'ye yönelik kara harekatının “devam eden katliamları daha da artıracağı" vurgulandı. Operasyonun yüz binlerce Filistinlinin yeniden göç etmesine yol açacağı ve acıları derinleştireceği kaydedildi.

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takası ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına yönelik ateşkes için çaba gösterdiği bir dönemde İsrail'in böyle bir adım atmasının, "ateşkes istemediğini bir kez daha ortaya koyduğu" ifade edildi.

"İş birliğimizi sürdüreceğiz"

Bakanlık açıklamasında, Gazze'de ateşkesin sağlanması için özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, "Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.