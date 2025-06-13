Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a saldırısı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırısını "en güçlü şekilde kınadığını" açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, İsrail'in bölgedeki istikrarı bozan bir politika izlediği belirtildi.

"Netanyahu diplomatik yollarla çözülmesini istemiyor"

Bakanlık, saldırının zamanlamasına dikkat çekerek, bunun İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilmiş olmasının, İsrail hükümetinin diplomatik çözüm yollarını istemediğini gösterdiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."