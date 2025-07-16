Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye saldırısı hakkında açıklama!
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam’a düzenlediği hava saldırılarını "Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına karşı sabotaj girişimi" olarak niteledi. Açıklamada, Suriye halkının dünya ile entegre biçimde, huzur içinde yaşaması için önünde tarihi bir fırsat olduğu vurgulandı. Tüm paydaşlara, Suriye yönetiminin suhulet tesis etme çabalarına destek olma çağrısı yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, İsrail'in Şam'daki saldırılarının, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenlik sağlama çabalarına karşı "bir sabotaj girişimi" olduğu ifade edildi.
"Suriye'nin önünde tarihi bir fırsat var"
Açıklamada, "Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır" denilerek, bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm taraflara çağrıda bulunuldu.
"Tüm paydaşlar Suriye'ye katkıda bulunmalı"
Bakanlık, Suriye yönetiminin çabalarına destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi'nin suhulet tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.