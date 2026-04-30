Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu’na saldıran İsrail’e tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen müdahaleye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırının açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

“İnsani değerler hedef alındı”

Bakanlık, İsrail’in Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekmek isteyen filoyu hedef alarak yalnızca yardım girişimini değil, aynı zamanda insani değerleri de hedef aldığını vurguladı. Açıklamada, bu müdahalenin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir.

İsrail, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.

İsrail’in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyir serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz.

Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."