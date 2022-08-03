Dışişleri Bakanlığından Yemen açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların mevcut ateşkesin süresinin 2 ay süreyle daha uzatılması hususunda vardıkları mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkesten, ülke sathında yolların açılması ve Yemen’de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde istifade edilebileceğini umuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Yemenli tarafların mevcut ateşkesin süresinin 2 ay süreyle daha uzatılmasında hususunda vardıkları mutabakatın memnuniyetle karşılandığı dile getirilen açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın uluslararası ve anayasal meşruiyet temelinde çözümlenmesine dönük diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve dün sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.