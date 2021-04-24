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Dışişleri: Hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan, “Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz.” paylaşımı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarının yıl dönümünde, “Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız.” açıklaması yaparak şehit diplomatların isimlerini paylaştı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." mesajı verildi.

 

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