Dışişleri: Hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarının yıl dönümünde, “Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız.” açıklaması yaparak şehit diplomatların isimlerini paylaştı.

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.



Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!



Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/RVSDYyKMom — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." mesajı verildi.