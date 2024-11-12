Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı ağırladı

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade'yi kabul etti. "İran'la terörle mücadele konusunda ilişkilerin iki komşu ülkeye yaraşır şekilde çok daha somut boyutta, tüm alanlarda yani Suriye, İran, Irak ve Türkiye de dahil yakın bir işbirliği içerisinde ilerlemesini arzu ediyoruz" diyen Oktay, İslam ve bölge ülkeleri olarak dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun yeteri kadar gelişmiş olmadığını belirtti.

İran'ın kendi kalkınması ve Türkiye ile arasındaki işbirliklerinin artmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Oktay, bunun için de üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, İslam ve bölge ülkeleri olarak dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun yeteri kadar gelişmiş olmadığını belirtti.

Gündem maddelerinden biri: İsrail soykırımı

İsrail'in katliamları konusunda farkındalık oluşturmak ve soykırımı durdurmak için bütün çabayı gösterdiklerini dile getiren Oktay, "Türkiye'ye tehdit unsuru olan PKK ve YPG. İran'daki PJAK da farklı değil, benzer yapılar. Bu örgütlere baktığımızda aslında arkalarında kimin olduğunu biliyoruz. Bunun da aslında 'Kürt halkının hakları' olayı ile uzaktan yakından alakası yok. İsrail'in bölgedeki taşeron yapıları olduğunu ve sonuçta hedefine yaklaşmada kullandığı aparatlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada samimi bir işbirliğinin geliştirilmesinin ve uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Zengezur Koridoru...

"Zengezur Koridoru'nun sadece Nahçivan ve Azerbaycan'a değil, İran'a da çok ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz" diyen Oktay sözlerine "İran'ın aleyhine olan bir proje olarak asla düşünülemez. Biz de İran'ın aleyhine olan bir projenin arkasında olmayız. Bence Zengezur Koridoru'na İran'ın daha pozitif ve farklı yaklaşmasını, iki kadim komşu olarak bölgenin kalkınması, barış ve refahına ilişkin de ciddi katma değer sağlayacağını düşünüyorum" diyerek nokta koydu.