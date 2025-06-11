Dışişleri: Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılacak
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun, 12 Haziran Çarşamba günü serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülüyor.
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Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.
Aynı gemide bulunan Türk vatandaşı Yasemin Açar’ın durumunun da yakından takip edildiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiğini ifade etti.