Dışişleri: Patriot görüşmeleri sürüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Patriot almayacağız demedik, görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Patriot alımına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü söyledi.
Son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Aksoy, "Patriot almayacağız demedik, görüşmeler devam ediyor. F-35 ödemesi zamanında yapılıyor... S-400'ün NATO sistemlerine zarar vermeyeceğini ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına da değinen Aksoy, "ABD'den, YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği için somut adım bekliyoruz. Güvenli bölge Türkiye'nin kontrolünde olmalı, YPG orada olmamalı ve 20 mil yani 32 kilometre olmalı" şeklinde konuştu.
"Suriye'den ABD'nin tamamen çekilmeyeceği anlaşılıyor" diyen Aksoy, İdlib'de Rusya ile ortak devriyelerin ise sürdüğünü kaydetti.
Aksoy ayrıca, "Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız, Macron'un kullandığı ağır ifadelerin karşılığı olacak" dedi.