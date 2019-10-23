ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti

Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Pompeo'nun YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit ettiği bildirildi.

Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri yetkililerinin, Türkiye'nin askeri makamlarına YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap